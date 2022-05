De bal rolt weer .... – extra voorbeschouwing 10 mei 2022

Over druk gesproken. Van de Sneker clubs komen deze week vier midweeks in actie, te weten Sneek Wit Zwart, Waterpoort Boys, LSC 1890 en Black Boys. Eerstgenoemde twee komen morgenavond al in actie en wel tegen Makkum en Foarút. In deze extra editie van “De bal rolt weer ....” wordt op die duels vooruit gekeken, terwijl de voorbeschouwing op de wedstrijden van LSC 1890 en Black Boys komende woensdag in de reguliere editie van komende woensdag wordt meegenomen.

De vooruitblik op de krachtmetingen van “the Blues” en de Zwartjes van komende zondag verschijnt na de wedstrijden van donderdag in een extra editie op deze site.

Voor meer info: https://pengel.weebly.com/