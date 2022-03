De bal rolt weer...

SNEEK- Hoewel ONS Sneek en Waterpoort Boys afgelopen zaterdag beide wonnen, werd de overwinning van de oranjehemden ongetwijfeld het meest gekoesterd. De zege op AZSV was namelijk een ervaring die men op het Zuidersportpark heel lang had moeten missen. Dat laatste geldt inmiddels ook voor Sneek Wit Zwart want de “untouchables” van voor de winter gingen tegen Oeverzwaluwen voor de vierde keer op rij onderuit. Ook Black Boys verloor zondag maar zoals in. het wedstrijdverslag al werd aangegeven, was de nederlaag in en tegen Bakkeveen onnodig.