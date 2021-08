Let op: voor dit evenement is een Corona Check van toepassing, alleen toegang met vaccinatie of negatieve test via een officiele testlocatie, zie voor meer info www.testenvoortoegang.nl

De organisatie krijgt vragen over wat het evenement nu precies is:

★de bezoekers van de Aldegeaster Skilderijen starten bij MFC It Joo om 19.30 uur.

Voor het eerste deel van de avond nemen ze hun eigen mobiele telefoon mee.

Hierop hebben ze thuis de app van het 3D-team gedownload op hun mobiel.

Ook nemen ze hun eigen oortjes mee.

Na de Corona Check bij MFC It Joo is er een wandeltocht met dus onderweg de audio via je oortjes. Jullie lopen naar het zwemstrandje De Aldegeaster Brek.

Uiteraard neem je een badlaken mee om op te zitten!

Hier krijg je een professionele koptelefoon om zo het muziekstuk De Aldegeaster Skilderijen vanaf het polderdijkje optimaal te beleven!

Producent Romke Gabe Draaijer, Gisela Schadenberg als spreekster en Koperguod o.l.v Andries Kramer nemen jullie mee in deze bijzondere ervaring. Anders dan anders en zeker de moeite waard!