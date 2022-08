De afsluiting van de Keiweek: ‘Alcohol, alcohol en nog meer alcohol’

Het is dé introductieweek waar eerstejaars studenten elkaar leren kennen en hogerejaars weer bijeenkomen na de zomervakantie. Darshan Boerema uit Heerenveen mengde zich inclusief cameraman in de feestvreugde met de prangende vraag: ‘Draait de Keiweek nou alleen om alcohol’ volgens de organisatie niet, maar alle studenten vertellen ons een ding: het draait zeker alleen om alcohol.

De silent disco die op het eindfeest van de Keiweek werd gehouden was niet zo ‘silent’ als de naam beweert. De dansmoves komen bij iedereen naar boven en het ene na het andere biertje glijdt over de toonbank. “Helemaal nuchter”, wordt er nog stellig beweert als Darshan vraagt hoeveel alcohol een paar meiden al ophebben. “Eigenlijk te veel”, voegt haar vriendin er lachend aan toe.

“Ik heb heel weinig van de Keiweek meegekregen”, wordt de video verder vervolgd. “Je moet gewoon genoeg drinken, Gin-tonics overdag en bier aan het einde, dan hou je het wel vol. Geen speed of MDMA, alleen alcohol.”

‘Twee spruitjes maken nog geen groente-wokschotel’, is by far de meest inspirerende quote van deze avond. Met genoeg alcohol achter de kiezen bereiden de studenten zich voor op het nieuwe schooljaar 2022-2023 dat weer van start gaat. Een leuk begin van de studententijd.