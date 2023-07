De adviescommissie van de Gerrit Benner Prijs is bekend

LEEUWARDEN-Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft de jury van de provinciale prijs benoemd. De commissie buigt zich de komende tijd over de vraag aan wie de oeuvreprijs 2023 moet worden toegekend. De Gerrit Benner Prijs is een belangrijke prijs voor beeldende kunst in Fryslân en wordt toegekend aan een kunstenaar wiens werk toonaangevend is voor het kunstaanbod in de provincie.

De adviescommissie bestaat dit jaar uit drie leden die zijn voorgedragen door Keunstwurk:

Julia Geerlings (curator en directeur van A Tale of A Tub, het voormalige badhuis in het hart van het monumentale Justus van Effen-complex in Rotterdam)

Judith Spijksma (conservator moderne en hedendaagse kunst bij het Fries Museum in Leeuwarden)

Gitte Brugman (was 5 jaar werkzaam als artistiek leider van Kunstmaand Ameland)

De prijs is in het leven geroepen om het beeldende kunstklimaat een impuls te geven en de aandacht voor de beeldende kunst onder het publiek te vergroten. De organisatie is in opdracht van de provincie in handen van Keunstwurk. De tweejaarlijkse provinciale GERRIT BENNER prijs is vernoemd naar de Friese landschapsschilder Gerrit Benner, uit de 20e eeuw. Dit jaar wordt de prijs toegekend aan een beeldend kunstenaar met werk uit een langere periode: een zogenaamde Oeuvreprijs. In 2019 is de Oeuvreprijs voor het laatst uitgereikt aan Auke de Vries.

Tentoonstelling

Wie de oeuvreprijs wint, wordt later dit jaar bekend gemaakt. De winnaar ontvangt €5000,- en een tentoonstelling in het Fries Museum. Naast het prijzengeld ontvangt de winnaar €5000,- voor een activiteit die bijdraagt aan de ontwikkeling van de beeldende kunst in Fryslân.