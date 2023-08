De 86ste Sneekweek probleemloos van start gegaan ondanks weersvoorspelling

SNEEK - De 86ste Sneekweek van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) is van start gegaan! De Sneekweek startte vrijdag 4 augustus traditiegetrouw met de inschrijvingen op het starteiland. Op zaterdag zijn bijna 600 zeilboten met 1200 zeilers verdeeld over 30 klassen van start gegaan. Een uitdagende dag vanwege het voorspelde weer.

Johan Schurer, wedstrijdleider van de Sneekweek, kijkt tevreden terug op een succesvolle eerste dag. “Het was vanochtend al duidelijk dat 's middags rond 2 à 3 uur een bui met eventueel onweer over het Sneekermeer zou trekken. Normaal gezien starten wij klassen met windkracht 4 op de zwarte baan weg. Nu hebben wij de afweging gemaakt voor de rode of groene baan”, begint Schurer.

“Het was noodzaak om alle klassen een mooie eerste pot te laten zeilen. Dan neem ik geen risico en start de klassen op een verkorte versie van de Sneekweekbaan weg. Dan heeft iedereen een mooie wedstrijd gevaren en de mogelijkheid gehad om voor de starttoren te finishen”, vervolgt Schurer.

“De reacties van de zeilers waren positief. Alle boten waren gelukkig weer terug in de haven toen de bui met onweer over het meer trok”, sluit Johan Schurer af.