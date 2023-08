De 86ste Sneekweek geopend ‘yn’e Teatertsjerke bij de merke’

SNEEK- ‘Yn ’e teatertsjerke bij de merke’, is vrijdagavond de 86ste Sneekweek geopend. Burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân sprak deze woorden vanavond in de gerestaureerde Martinikerk. Voor het eerst in de historie was het dat deze locatie daarvoor gebruikt werd. Naast het college van burgemeester en wethouders, was ook Commissaris van de Koning Arno Brok aanwezig in de kerk. “It is in bytsje syn thúswwetter”, aldus de burgemeester. Immers Brok was in het verleden burgemeester van Sneek.

1200 deelnemers

Dat de burgemeester de Sneekweek betitelde als ‘het grootste watersportevenement ter wereld’ noemde was overigens wat al te enthousiast. We zullen het maar rekenen tot lokaal patriotisme, al telt de Sneekweek internationaal gezien zeker mee. Het is en blijft het grootste Europees zeilevenement op binnenwater. Terecht dat de burgemeester daar trots op is. Ook maakte zij vrijdagavond de nieuwe schipper in de Orde van de Sneker Pan bekend, dat werd de heer Harry Amsterdam (zie eerder bericht).

Later gaf voorzitter Karst Doevendans door dat ‘zijn’ KWS positief verrast is met de komst van 650 boten met ruim 1200 deelnemers aan de start. De grootste klassen zijn de Pampus, Olympiajol en de Flits. Dat al die zeilers hun wedstrijden kunnen varen is te danken aan een grote groep vrijwilligers. De wedstrijdorganisatie met een honderdtal vrijwilligers staat onder leiding van voorzitter wedstrijdzeilen Klaas Weissenbach jr. en wedstrijdleiders Johan Schurer en Marcel Kooi.

Ontwikkelingen Starteiland

KWS-voorzitter Karst Doevendans ging aan het begin van zijn traditionele openingsspeech ook in op de ontwikkelingen van het Starteiland.

“De KWS wil zich blijven ontwikkelen op het gebied van watersport, recreatief en wedstrijd georiënteerd, vanaf onze vaste basis, het Starteiland”, betoogde Doevendans. “Een belangrijke ambitie hierin is tot een volwaardig watersportcentrum uit te groeien waar alle functies zoveel mogelijk in één gebouw worden verenigd.” Door de aankoop van restaurant ‘It Foarûnder’ is in maart de eerste stap gezet om deze ambitie te verwezenlijken. Met adviesbureau Ginder is er inmiddels een toekomstvisie van het Starteiland gemaakt met als werktitel ‘Recreatieve pleisterplaats aan de Sneekermeer voor de Nederlandse watersport en verenigingslocatie voor de KWS’.

De stad en dé Meer

Verder sprak Doevendans opnieuw over de toekomstbestendige Sneekweek en de ambitie om de stad en dé Meer met elkaar te verbinden. Zelfs een nieuwe weg tussen de stad en de Snitsermar werd door de KWS-voorzitter in overweging genomen. Maar of dat er in zit?

Inclusiviteit in de zeilsport

De Sneekweek staat bekend om haar streven naar toegankelijkheid en inclusiviteit in de zeilsport. “Dit jaar wordt wederom een aparte baan gecreëerd voor beginnende tot ervaren optimistzeilers, LT windsurfers en G-zeilers in het zogenaamde Gossepalengebied op het Sneekermeer”, vertelde Doevendans. “Volgend jaar mag de KWS het Europees kampioenschap van de Hanseklasse organiseren”, aldus de voorzitter. Daarom lag er een Hansa-boot bij de ingang van de kerk.

Zeiltalent

Over toekomst gesproken, Beert-Luuk werd vanavond benoemd tot Zeiltalent van het jaar.