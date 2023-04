De 75ste Elfstedenwandeltocht start op 16 mei

LEEUWARDEN- Op dinsdagochtend 16 mei starten om 07.00 uur de wandelaars voor de 75e keer vanuit Leeuwarden om in vijf dagen de Elfstedenroute te voet af te leggen. Het startschot zal door de Commissaris van de Koning worden gegeven in de 11Stedenhal in Leeuwarden.

De Friese 11-stedenwandeltocht duurt van dinsdag 16 mei t/m zaterdag 20 mei en bestaat uit 5 dagetappes.

Dag 1: Leeuwarden – Sloten (49km); Dag 2: Sloten – Workum (44km); Dag 3 (Hemelvaart): Workum - Franeker (43km);

Dag 4: Franeker - Dokkum (44km); Dag 5: Dokkum – Leeuwarden (28km). De finish is in stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. Hier vindt een feestelijk slot plaats!

De aanmelding tot nu toe bestaat uit ruim 700 deelnemers, waarvan 541 aan de vijfdaagse (208km). Sinds enkele jaren is het ook mogelijk om eendaagse afstanden te lopen of om een driedaagse tocht (donderdag t/m zaterdag; 115km) te lopen.

Overnachten op boten

Een uniek onderdeel van de Elfstedenwandeltocht is de mogelijkheid om tijdens de vijfdaagse tocht te overnachten op boten. Deze populaire manier van overnachten is daarom ook weer uitverkocht met 132 bootslapers. Voor de overige deelnemers is er een busarrangement. Men kan dan de auto ’s ochtends vroeg parkeren in de finishplaats en met de bus naar de start gebracht worden. Na de wandeling komt men dan weer bij de eigen auto.

Het bestuur van de 11-Stedenwandetoch is al ruim een half jaar intensief bezig met de gemeentes, horeca, dorpshuizen, sporthallen en het Rode Kruis om overal klaar te staan voor de deelnemers met eten, drinken en medische verzorging. Maar zonder de ca. 70 vrijwilligers kan de tocht niet georganiseerd worden. Deze vrijwilligers ondersteunen o.a. bij de verkeersoversteken en stempelposten.

Trouwe groep sponsoren

Ook een trouwe groep sponsoren helpt de organisatie om betaalbaar een goed verzorgd evenement neer te zetten. Jaarlijks mogen wij op deze bedrijven/instellingen een beroep doen en ook in 2023 staan de meeste van onze relaties weer garant voor een bijdrage op financieel gebied of sponsoring van fruit, droge worst, gebruik van auto’s en busjes etc. We zijn heel blij met deze ondersteuning en danken de sponsoren hiervoor!

Meer informatie is te vinden op www.elfstedenwandeltocht.frl