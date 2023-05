De 75e Elfstedenwandeltocht van start: Net stinne mar rinne in Sneek!

SNEEK- De 75ste editie van de Elfstedenwandeltocht is begonnen. De wandelaars gaan in vijf dagen tijd zo'n 208 kilometer lopen.

Het startschot van deze feestelijke editie was om 7.00 uur vanuit de Elfstedenhal in Leeuwarden. In de hal verzamelden zo'n 700 wandelaars zich voor de eerste etappe naar Sloten. De eerste dag bestaat uit 49 kilometer en wordt vaak als de zwaarste gezien.

Verdeeld over vijf dagen

De Elfstedentocht is verdeeld over vijf dagen, maar mensen kunnen ook kiezen voor minder dagen en andere afstanden. Zo is het ook mogelijk om een dag of drie dagen te lopen. "Zo hopen we meer mensen enthousiast te krijgen," zegt Femke de Vries van de organisatie.

Rond het middaguur stempelen de deelnemers hun kaart af bij Theater Sneek, waar troubadour Adri de Boer voor de traditionele muzikale ondersteuning zorgt. Dit jaar met nummers van zijn project ‘De Boer sjongt Bos’.