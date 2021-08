De 500 euro-regeling ook dit jaar een groot succes

FRYSLAN- Dinsdag 25 mei 2021 werd de 500 euro-regeling uit het Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ opengesteld. De provincie stelde met deze regeling, net als vorig jaar, geld beschikbaar voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven in coronatijd. De regeling was ook nu weer een groot succes. Na slechts een paar weken was het maximum aantal aanvragen in alle vijf regio’s al bereikt. Gedeputeerde Klaas Fokkinga bracht vandaag een bezoek aan één van de initiatieven waarbij gebruik is gemaakt van de regeling. Samen met de bewoners, medewerkers, vrijwilligers en de initiatiefneemsters opende de gedeputeerde de nieuwe fleurige tuin bij woning H van Neibertilla in Drachten, onderdeel van ZuidOostZorg.

Tuinplezier

Initiatiefneemster Gooike de Vries uit Oudega was blij verrast toen zij een aantal dagen na de aanvraag het bericht kreeg dat haar plan ‘Tuinplezier’ was goedgekeurd. Mevrouw de Vries “Het gaat hier om een groep ouderen met dementie die ontzettend genieten van de buitenlucht. We worden allemaal blij van bloemen en wat is er dan mooier om op een fleurig terras te zitten met mooie bloemen, vlinders en vogelbadjes. En om het personeel extra te bedanken voor hun goede zorg, zeker tijdens de coronacrisis, bedacht ik dat het leuk zou zijn om het terras feestelijk te openen met een High Tea en muziek. Er was in het begin van de coronacrisis zoveel aandacht voor het zorgpersoneel. En nu, nu blijft het stil. Daar wil ik verandering in brengen”.

Samen

Mevrouw De Vries en haar familie gingen meteen aan de slag. Er werd geprobeerd om zoveel mogelijk spullen te kopen bij de kleine ondernemer in eigen dorp of in de omgeving van Drachten. Tijdens de voorbereidingen werden spontaan allerlei spullen en hulp aangeboden. Zo werden bijvoorbeeld de bloemen gratis beschikbaar gesteld door Alberda Hoveniersbedrijf te Oudega. De tuinkast is gemaakt door medewerkers van de Houtskuorre (werk- en leerplek) in Drachten. Samen met haar broer, banketbakker in Oudega, zorgde ze zelf voor lekkernijen voor de High Tea. De buurman maakte de etagères, de potjes voor de bloemen op de tafels werden verzameld door familie en de kinderen hielpen bij de voorbereidingen. Kortom, een prachtig initiatief waar veel mensen gezamenlijk aan hebben meegewerkt en veel plezier aan hebben beleefd.

De 500 euro-regeling

Deze 500 euro-regeling is een laagdrempelige 100 procent projectfinanciering die door iedereen aangevraagd kon worden. Vanwege de snelheid van aanmeldingen vorig jaar, werd er deze keer met grotere bedragen per regio gewerkt. Per initiatief was wederom 500 euro beschikbaar. In totaal ging het om een bedrag van 150.000 euro. Er was dit jaar ruimte voor 60 initiatieven per regio (4) en voor de regio Wadden 30 initiatieven. In totaal heeft de provincie dus 270 initiatieven vanuit de Mienskip kunnen bedienen. Initiatieven die Fryslân echt mooier maken en zorgen voor lichtpuntjes aan het einde van een gekke corona-periode.

Deputearre Klaas Fokkinga: “Dizze regeling wie ek dit jier wer in grut sukses en ik bin bliid, dat wy de regeling nochris iepenstelle koenen. Fryslân fleuret der letterlik fan op, sjoch mar nije dizze prachtige tún en bysundere gearwurking. In lytse positive ympuls mei in grutte impact foar de leefberens yn ús provinsje.”