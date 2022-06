De 35e stepelfstedentocht

BOLSWARD- Op zondagochten stipt om middernacht gingen 275 steppers de nacht in. De start in een vernieuwd jasje beginnend bij het Broereplein, via het oude gemeentehuis door een druk maar zeer gezellige binnenstad. Voor ons en de steppers wederom kippenvel, wat een mensen en wat een sfeer!

Ook bij ons waren de omstandigheden verre van ideaal. Het bleek een van de zwaarste tochten ooit. De pittige wind, de koude in de nacht en de drukkende warmte van pinksterzondag viel de steppers zwaar.

Bij de doorkomst in Bolsward zijn nog ruim 225 steppers de onderste lus in gegaan. Via de vla in Spannenburg richting onze nieuwe: Manege Gaasterland. Wat is dit een mooie locatie.

Rond kwart voor vijf kwam de eerste stepper letterlijk binnenvliegen, wat een snelheid. Op een tot de nok toe gevulde Bargefenne leek het wel carnaval. De Heegemer Dekdweilers zorgen voor een geweldige sfeer. Mensen die verkleed over de streep kwamen. Er kwamen bierblikjes voorbij, een aankomend echtpaar en de familie van Bennie Smids.

De laatste twee symboliseren denk ik wel onze tocht. Van Trouw tot rouw, alles is aanwezig. Klaas Poepjes en Meweska van't Hoff trouwen deze vrijdag en kwamen dus met blikjes aan de step geknoopt binnen.

De rouw zat hem dit keer in de familie van Bennie Smids. Bennie heeft de tocht zelf meermaals gestept en is in 2020 helaas onverwacht overleden. Zijn familie wilde de tocht voor hem alsnog rijden. Onder andere zijn kinderen Ramon en Calvin kwamen aan de start om voor hem de tocht. Op de finish werden zij met een lach en een traan onthaald door hun moeder en weduwe van Bennie. Dit waren zeker zeer aangrijpende momenten voor hun, maar ook voor ons.

Nadat rond half negen ook de laatste stepper de finish gepasseerd had zat het feest er op.

In totaal zijn er in de onderste lus geen uitvallers geweest en zijn er dus ruim 225 steppers de elfsteden weer rond geweest.

Wij als bestuur willen iedereen weer bedanken, ten eerste de stepper natuurlijk, zonder hen geen tocht, de sponsoren, het publiek, de verkeersregelaars, de ehbo, Rijwielhandel de Kroon, manege Gaasterland, Roelof Reitsma en alle anderen die we nu vergeten. Samen maken we deze tocht tot het succes dat het is!

Sportieve groet van het bestuur van de Stichting Bolswarder Stepelfsteden