De 16de editie Bedrijvenvolleybaltoernooi in Schuttersveldhal Sneek

SNEEK- Op vrijdag 3 maart a.s. is na een aantal keer Corona-uitstel voor de 16e keer het bedrijvenvolleybaltoernooi Sneek. Er is plek voor 24 bedrijventeams om op sportieve wijze de strijd met elkaar aan te gaan in Sporthal Schuttersveld aan de Thomas Zandstrastraat 1 te Sneek.