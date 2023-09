De 15de Elfstedentocht op de SUP start aanstaande weekend

SNEEK- It giet oan! De 15e editie van de SUP 11-City Tour. Op een Stand Up Paddle (SUP) board langs alle Friese steden in 5 dagen peddelen. Op woensdag 14 september staan er 121 deelnemers op het water om te starten met de tocht der tochten. Ook dit jaar is er weer een NON-Stop variant die op zaterdag 9 september start. Vanuit alle hoeken van de wereld komen de fanatieke deelnemers om 220 kilometer te suppen over de mooie Friese wateren.

Nieuw dit jaar is de kids race. Deze zal op zondag 17 september plaatsvinden en is tegelijk met de andere deelnemers. De start is voor de kinderen niet in Dokkum, maar bij het Elfstedenmonument in Giekerk. Ze zullen vanaf daar naar Leeuwarden suppen en daar finishen, dat is in totaal 7 kilometer. Hier doen 11 kinderen aan mee.

15e editie

Al 15 jaar lang staat ‘suptember’ in het teken van de SUP 11-City Tour. Er zijn dan ook veel suppers die elk jaar terugkomen. Zo zijn er deelnemers die al 5, 10 of zelfs 15 keer mee hebben gedaan. Door al die jaren heen zijn er genoeg mooie foto’s gemaakt en deze zijn te vinden op spandoeken in elk sup dorp waar overnacht wordt. Hieronder is een schema te vinden waar en wanneer het sup dorp te vinden is.

Elk jaar doen er veel verschillende nationaliteiten aan het evenement mee, dit jaar zijn dat er 24. De deelnemers komen uit onder andere Nederland, Spanje, Amerika, Italië, Frankrijk, Australië, Turkije, Canada en Brazilië. Suppen is populair over de hele wereld en ondanks dat de meeste deelnemers al in veel landen hebben gepeddeld, vinden ze Friesland altijd een prachtige omgeving om op het water te staan. Het vlakke land, de molens en de Friese steden maken dat ze enorm aan het genieten zijn.

Waar er 15 jaar geleden nog 20 deelnemers over de finish gingen, is dat dit jaar dus in totaal 158. In die 15 jaar is er veel veranderd. Zo zijn er niet alleen meer deelnemers bijgekomen, ook zijn er veel meer vrijwilligers die helpen, zijn er meer slaapboten, zijn de aantal categorieën waarin je mee kan doen uitgebreid en is er sinds 10 jaar ook een NON-Stop variant. Het evenement is dus elk jaar groter geworden, iets waar de organisatie heel trots op is.

De NON-Stop

Op 9 en 10 september zal er door 14 atleten en 5 teams de Elfstedentocht in één keer worden gesupt. Dit houdt in dat er bijna geen pauzes zijn en dat er niet geslapen wordt. Vrouwen moeten de 220 km in minimaal 36 uur afleggen en mannen in 34 uur. De verwachting is dat de snelste binnen 24/26 uur over de finish is.

De start vindt plaats bij de cruiseschepen kade, Snekertrekweg 27 te Leeuwarden op zaterdagochtend 9 september. Starttijden zijn: 8:00 / 10:00 of 12:00 uur, afhankelijk van de snelheid die men denkt te gaan peddelen. Zondag 10 september zal er vanaf 13:00 tot ’s avonds laat gefinisht worden ter hoogte van de Snekertrekweg 27 te Leeuwarden.

De SUP 11-City Tour - 5 Daagse Race

Vanaf dinsdagmiddag 12 september verschijnen de 5-daagse atleten op het toneel van het evenement. De registratie vindt dan plaats, zodat de groep van 121 atleten op woensdagochtend vanaf 9:00 uur kunnen starten in de Prinsentuin, Wissesdwinger 1 in Leeuwarden. De finish is in Sloten, vlak voordat men gaat finishen is het altijd spannend hoe het Slotermeer erbij ligt. Iedereen hoopt erop dat de wind zal meevallen.

Dag twee zal vanaf Sloten naar Workum gepeddeld worden. Voor velen het mooiste stukje van de hele tocht, De Luts vanaf Balk!

Vanuit Workum zal er op dag drie via Bolsward naar Harlingen gepeddeld worden, het laatste stuk op het kanaal richting Franeker is een mooie test voor iedereen.

De ‘hel van het noorden’ is op zaterdag 16 september aan de beurt, dan zijn er nog eens 14 extra atleten bijgevoegd aan de groep. De finish zal in Dokkum zijn bij de van Kleffenstraat onder toeziend oog van de molens in de binnenstad. Voor de buitenlandse atleten het ultieme Nederlandse gevoel!

Zondag start men vanaf 10:00 uur met tegen de 158 atleten aan de start in Dokkum!

Vanaf 13:00 uur zullen de eerste finishers binnenkomen in de Prinsentuin, Wissesdwinger 1 in Leeuwarden. Hier zullen de 5-daagse atleten het felbegeerde SUP Elfsteden kruisje in ontvangst nemen.