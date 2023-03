Dbeautyfabryk, nieuwe schoonheidssalon in Heeg

Eigenaar Daphne Altenburg- van Baarle over Dbeautyfabryk: “ Je vindt mijn salon aan huis op It Fabryk 13 in Heeg. Op deze plek stond vroeger een fabriek. Samen met de eerste letter van mijn voornaam ‘Daphne’ vormde dit de inspiratie voor de naam van de salon. Maar in mijn ‘fabryk’ geen lopendebandwerk. Bij mij staat persoonlijke aandacht bovenaan. Dbeautyfabryk is een fijne plek waar ik alle tijd neem voor jou!”

De opkomst was groot vrijdag. Onder het genot van een hapje en een drankje konden belangstellenden een kijkje nemen in de salon en natuurlijk alvast een afspraak maken.

De website van Dbeautyfabryk gaat binnenkort live. Tot die tijd is Dbeautyfabryk al te vinden op Instagram en Facebook. Hierop vind je ook een link naar de afsprakenmodule.