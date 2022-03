Daverende ritmes en mooie melodieën op Súdwest Festival in Workum

WORKUM- Vijftien gezelschappen met meer dan 220 muzikanten traden zondag 20 maart op tijdens het Súdwest Festival in Workum. Verdeeld over drie zalen in Kultuerhús Klameare lieten orkesten, ensembles en koren uit de hele gemeente een gevarieerd repertoire horen met klassiek werk, jazzstukken en popnummers. Het gratis toegankelijke festival trok circa driehonderd bezoekers.