Dassen krijgen nieuw huis: Hele dag geen treinen tussen Sneek en Stavoren

Tussen Stavoren en Workum was het treinverkeer al stilgelegd. Daar kunnen de treinen pas weer rijden als de dassen onder het spoor weg zijn. Dat kan maanden duren. Doordat er bij Molkwerum een dassenburcht met tientallen tunnels onder de spoordijk zit, zou door de druk van passerende treinen het spoor zomaar ineens in kunnen storten. ProRail wil nu een kunstburcht aanleggen. Dat is een grote bult zand. Heel geschikt, zegt ProRail, want dassen graven hun huis graag in zandgrond. De spoordijk bij Molkwerum is ook van zand.

Zondag rijden er graafmachines op het spoor. Om dat veilig te houden, kunnen er tussen Sneek en Stavoren geen treinen rijden. "Dat komt omdat vanaf Sneek tot aan Stavoren de beveiliging van het spoor in één systeem doorloopt", zegt ProRail. "Dat systeem moet uit, om bij Molkwerum veilig te kunnen werken.

De graafmachines gaan heel voorzichtig te werk, meldt ProRail. Daar zijn twee redenen voor. "Zodat we de dassen niet storen, en om verzakkingen te voorkomen." De komende week moet de bult zand bij Molkwerum omgetoverd worden tot een waar dassenparadijs. ProRail heeft ecologen ingeschakeld om daarbij te helpen. Dan moeten de dassen de tunnels nog verlaten waar ze nu in zitten. En ze mogen ook niet terug komen.

Pas als de dieren echt weg zijn, kan er aan het spoor gewerkt worden, zegt ProRail. Die organisatie heeft daar wel een vergunning voor nodig. Die is aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het is nog niet bekend wanneer die vergunning wordt afgegeven. Vervoerder Arriva zet zondag bussen in tussen Sneek en Stavoren. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd. De vertraging kan oplopen tot een half uur. Vanaf maandag rijdt de trein weer door tot en met Workum. Bron: Omrop Fryslân