Dansen op Hardzeildag op de Roekoepolle

SNEEK-Hardzeildag, altijd op woensdag, is traditiegetrouw het hoogtepunt van de Sneekweek. Tot 1925 fungeerde het eilandje Roekoepolle in het Sneekermeer als het middelpunt fan het feestgebeuren. Daar stond het kraaiennest, van waaruit in de gaten werd gehouden hoe de wedstrijden verliepen en wie er gewonnen had.