Dansen met de Spilbrekers

SNEEK- In het 50e jubileumjaar van De Spil treedt op zaterdagavond 1 april 2023 (Géén grap) het muziekensemble DE SPILBREKERS op. In de grote zaal verzorgt de eigen ‘huisband’ van De Spil live dansmuziek.

Iedereen is van harte welkom die houdt van foxtrot, slowfox , quickstep, engelse- of weense wals. Of tussendoor ook wel eens een tango, rumba of cha-cha-cha.

+ Filmpjes over OUD SNEEK

De foyer wordt gezellig ingericht met o.a. vertoning van filmpjes (over OUD SNEEK) door onze eigen film-videoclub Windjammer in samenwerking met Vereniging Historisch Sneek.

+ Expositie Aukje de Haan

In de grote zaal is er naast het dansen ook een expositie, van de sneker schilderes Aukje de Haan, met ’n aantal van haar mooie, grote werken.

Aanvangstijd om 20.00 uur. Zaal open om half acht.

Locatie -Contact- gegevens:

De Spil

Molenkrite 169

8608 WD Sneek

https://www.facebook.com/wijkverenigingdespil

Prijsindicatie.

Toegang is gratis.