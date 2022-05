Dansafdeling Atrium houdt audities voor Dance Explosion, talentklassen en demoteam hiphop/freestyle

SNEEK- De dansafdeling van kunstencentrum Atrium in Sneek houdt eind juni audities voor het hiphop/freestyle-demoteam, de talentklassen en Dance Explosion. De audities zijn in de vorm van een dansles waarbij er ook docenten kijken. Iedereen met een passie voor dans is welkom, ervaring is een pre. Er worden verschillende oefeningen gedaan waarbij voornamelijk gelet wordt op techniek, kracht, lenigheid, uitstraling en muzikaliteit. De audities vinden plaats bij het kunstencentrum in Sneek. Na toelating beginnen de groepen na de zomervakantie aan het nieuwe seizoen.

Hiphop/freestyle-demoteam

Op maandag 27 juni is de auditie voor het hiphop/freestyle-demoteam. Jongeren vanaf 14 jaar met goede hiphopmoves en een sterke uitstraling, die graag dansen in teamverband, kunnen zich aanmelden. Een paar keer per jaar neemt het team onder leiding van Jarno Spijker deel aan wedstrijden. De auditie begint om 19.45 uur en duurt een uur.

Talentklassen

De audities voor de Atrium-talentklassen zijn op 29 juni, van 14.30 tot 15.30 uur. De talentklassen krijgen twee keer per week les in de stijlen klassiek ballet en moderne dans/jazz. De groepen treden op bij festivals en diverse andere voorstellingen. Dansers kunnen na de talentklassen doorstromen naar de selectiegroepen van Dance Explosion, MUZT Musicalopleiding en de Jeugd Dansopleiding Fryslân (JDOF). De auditie is voor kinderen vanaf 9 jaar en staat onder leiding van Jacqueline Veldhuis en Raymond Guzman.

Dance Explosion

Dance Explosion is de semiprofessionele dansgroep van kunstencentrum Atrium en bestaat uit Young DE, DE 2 en DE 1. Dance Explosion is gericht op moderne dans, jazz en show-musical. Dansers werken ook met gastchoreografen en hebben jaarlijks een avondvullende voorstelling in Theater Sneek. De auditie is op donderdag 30 juni, van 16.00 tot 17.30 uur, en staat onder leiding van Raymond Guzman. Jongeren vanaf 14 jaar kunnen zich aanmelden. Er kan contact worden opgenomen met Jacqueline Veldhuis (coördinator van de Atrium-dansafdeling) voor meer informatie en aanmelding, via dans@cks.nl.