Dans in de spotlight: de Atrium Dansvoorstellingen, Dance Explosion en audities

SNEEK- Honderden leerlingen van kunstencentrum Atrium doen zaterdag 17 en zondag 18 juni mee aan de jaarlijkse Atrium Dansvoorstellingen in Theater Sneek. Uiteenlopende dansstijlen en dansers van alle leeftijden zijn verdeeld over vier unieke shows. Op zaterdag 1 en zondag 2 juli staat de gevorderdengroep Dance Explosion met ‘Sunset Sunrise’ in Theater Sneek, waarbij ook het Frysk Jeugd Orkest optreedt. De dansafdeling houdt op maandag 3, woensdag 5 en donderdag 6 juli audities voor het nieuwe seizoen.

Atrium Dansvoorstellingen

De Atrium Dansvoorstellingen vormen de afsluiting van het seizoen voor de dansers van het kunstencentrum. De apotheose telt vier unieke shows. Elke voorstelling bestaat uit een mix van stijlen – klassiek ballet, hiphop, modern, jazz en kinderdans – maar telkens met verschillende groepen. Een aantal groepen heeft samengewerkt met andere kunstdisciplines van Atrium. Zo zijn in de voorstellingen foto’s te zien van fotografiecursisten en heeft de KinderKunstKlas maskers gemaakt voor de hiphoppers. Verder is er livemuziek van een violist, pianist en percussionist. Het thema van de Atrium Dansvoorstellingen is 10. In onder meer de choreografieën en met de kleding wordt stilgestaan 10 jaar CKS en daarmee 10 jaar Atrium Dansvoorstellingen in Theater Sneek. De voorstellingen zijn op zaterdag 17 juni (14.00 en 19.30 uur) en zondag 18 juni (14.00 en 19.30 uur).



Dance Explosion

Dance Explosion staat in ‘Sunrise Sunset’ stil bij de tijd die voorbijvliegt. DE 1, DE 2 en Young DE, die onder leiding staan van Raymond Guzman, brengen hierin verrassende uitingen van terug- en vooruitblikken op het leven. De show bestaat uit drie delen. Het Frysk Jeugd Orkest (FJO) met dirigent Douwe Nauta verzorgt de muzikale omlijsting van het eerste deel. In de andere twee delen laten de dansers, waaronder een aantal speciale gasten, krachtige moderne dans, sprankelende jazz en opzwepende musicaldans zien. ‘Sunrise Sunset’ is te zien op zaterdag 1 juli (20.15 uur) en zondag 2 juli (14.30 uur).

Audities

Het nieuwe seizoen van Atrium begint op maandag 4 september. Inschrijven voor veel dansgroepen is reeds mogelijk via kunstencentrumatrium.nl. Voor sommige groepen worden in juli audities gehouden: het hiphop-demoteam (maandag 3 juli), de talentklassen (woensdag 5 juli) en Dance Explosion/Young Dance Explosion (donderdag 6 juli).