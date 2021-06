Danique Aardema en Anniek Siebring maken selectie VC Sneek compleet

SNEEK- Met de komst van Anniek Siebring en het bijtekenen van Danique Aardema heeft VC Sneek de selectie voor komend seizoen rond. Danique speelde de afgelopen twee seizoenen ook voor Sneek. Anniek Siebring maakt, na 3 jaar in het buitenland te hebben gespeeld, haar rentree in het eerste damesteam van VC Sneek. Staf en bestuur zijn zeer content met het besluit van Danique om ook komend seizoen in Sneek te spelen en de keuze van Anniek om terug te keren naar de club waarmee ze meerdere nationale prijzen heeft gewonnen.

Voor Danique Aardema (23) wordt dit het derde seizoen dat ze voor VC Sneek uitkomt. Danique is als spelverdeelster opgeleid bij Emmen ’95 en heeft daarna bij CV Xátiva in Valencia (Spanje) en SCU Emlichheim (Duitsland) gespeeld. Danique is naast volleyballen op het hoogste niveau bezig haar masterstudie “Design Driven Innovation” af te ronden.

Anniek Siebring (24) is als passer-loper in 2006 begonnen bij VC Sleen en heeft na 1 jaar Lycurgus (Groningen) in 2014 bij VC Sneek haar debuut gemaakt. Met VC Sneek is ze twee keer landskampioen geworden (2015 en 2016) en heeft ze tweemaal de nationale beker gewonnen (2015 en 2017). In 2018 maakte ze de overstap naar VFB Suhl Lotto Thuringen (Duitse Bundesliga), waar ze twee jaren heeft gespeeld. Het afgelopen seizoen heeft Anniek met LP Viesti Salo de Finse landstitel behaald en was ze bekerfinalist. Naast volleybal werkt Anniek aan haar maatschappelijke loopbaan in de regio waar ze als volleybalster zeer succesvol is geweest: Sneek.

Danique en Anniek zien ernaar uit om met VC Sneek het komend seizoen in de Nederlandse Eredivisie uit te komen. Hun (internationale) ervaring past bij het beleid van de club om het topsportklimaat in Sneek te versterken en daarmee een voorbeeld te zijn in de regio die oudsher vele volleybaltalenten heeft voortgebracht. VC Sneek vervult al jaren een belangrijke opleidingsfunctie in het ontwikkelen van talenten naar het hoogste niveau en zet dit beleid de komende jaren versterkt voort.