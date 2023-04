Dancecrew ‘Amethyst’ van Ohana Dance Studios door naar de finale van DancEvent Noord Nederland

SNEEK - Afgelopen zondag vond de laatste voorronde van DancEvent plaats in sporthal Olympus in Assen. Twee dansgroepen van Ohana Dance Studios uit Sneek konden zich daarbij plaatsen voor de finales op 14 mei aanstaande in Haren.

Origineel concept

Feminine danceteam (16+ jaar) 'Ruby rebels' gaf alles tijdens hun performance in de voorronde. Een goede uitstraling, waar het plezier en de chemie van afspatte. Ook de jury was onder de indruk en ontzettend positief. Als feedback gaven zij aan de dansers van 'Ruby rebels' mee dat het een origineel concept is en dat ze deze graag nog meer uitgewerkt willen zien.

Helaas was het niet genoeg voor een finaleplek, maar coach Rijkel van der Land en assistent-coach Isabella van der Knaap zijn al begonnen met het verder uitwerken van dit prachtige concept én zijn daarbij nog op zoek naar dansers voor volgend seizoen. Heb je interesse, stuur dan gerust een bericht via het Instagramaccount van Ohana of via e-mail info@ohanadancestudios.nl.



Finaleplaats

Urban dancecrew 'Amethyst' (11-13 jaar) zette eveneens een spetterende performance neer en dat leverde een prachtige tweede plaats op. Hiermee wist deze meidengroep zich te kwalificeren voor de grote finale in Haren. Een geweldige prestatie! Onder leiding van coach Joy Liew-On gaan zij hard aan het werk de komende weken om zich voor deze finale klaar te stomen.

Het Bolwerk

Kun je tot die tijd niet wachten om de Ohana dancers te zien? Op 13 mei dansen zij een wedstrijd 'IFKD' in Jubbega. Op 14 mei danst 'Amethyst' de finale in Haren en Ruby rebels een voorronde van het NK Soneo in Almere. Op 19 mei kun je Ohana ook in het eigen Sneek in actie zien. Dan geven ze een show in het voorprogramma van $hirak in Het Bolwerk.