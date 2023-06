Dancecrew 'Amethyst' uit Sneek 2e van Nederland!

SNEEK - Afgelopen weekend vond het Nederlands kampioenschap dansen paats. Het NK was verspreid over twee dagen en werd georganiseerd door Stichting Soneo in Theater de Meenthe in Steenwijk. Zaterdag stond in het teken van Moderne dans, Showdance en Cheerleading. Zondag was het de beurt aan Streetdance, Hiphop dance, solo’s en duo’s.

Ohana Dance Studios uit Sneek mocht zondag ten tonele verschijnen met urban dancecrew 'Amethyst', feminine dancecrew 'Ruby rebels' en het feminine dance duo 'Kyanite'. De Sneker dansers vertrokken zondagochtend vroeg vanaf De Spil in de wijk Tinga, de plek waar Ohana ook de lessen aanbiedt.

Tweede van Nederland

Dancecrew ‘Amethyst’ miste drie meiden en zonder deze drie konden ze nog niet eerder oefenen. Maar van stress was geen sprake bij de overgebleven zeven meiden Tijdens en tussen de warming-up rondes door werd met elkaar besproken hoe ze de ‘gaten’ in de posities tijdens de dans konden vullen en geheel zonder hulp van coach Joy en assistent-coach Jaïra hebben ze dit tot een succes weten te brengen. Bijzonder om te zien hoe goed de meiden kunnen incasseren, ermee om kunnen gaan en hun professionaliteit en kwaliteiten als danser naar boven laten komen. Welverdiend sleepten ze de 2e prijs binnen.

McDonald's

Deze prachtige prestatie moest natuurlijk gevierd worden. De Sneker dancecrew besloot dat te doen bij de McDonald's in de anderhalf uur pauzetijd die ze hadden.

Daarna was het de beurt was aan het duo ‘Kyanite’, bestaande uit Rijkel en Isabella, ook de coach en assistent-coach van ‘Ruby rebels'. In een sterke poule namen zij het op tegen de beste duo’s van Nederland in hun categorie. Na een felle strijd en met een groot applaus en gejoel van het publiek als resultaat, grepen ze helaas nét naast de prijzen. Met een spetterend optreden en een welverdiende 4e plek gaan ze met een voldaan gevoel dit toneel af en kijken ze nu al uit naar volgend jaar.

De avond was al aangebroken toen als laatste de ‘Ruby rebels’ ten tonele verschenen. Dit keer met z’n vieren in plaats van zes. Dat was even wennen, maar met een vernieuwde look wisten ze toch het podium te vullen. De femininity spatte van het podium met een bijzondere urban dance-stijl, die niet tot nauwelijks te zien is in de wedstrijdsport. Dat werd ook onderstreept door de jury van het NK Soneo, die volgend seizoen dit prachtige concept nog verder uitgewerkt wil terugzien. Zo gaven ze aan in het jurycommentaar. Met deze knappe prestatie mag Ruby rebels zich 6e van Nederland noemen.

Trots

Inmiddels was het 20.45 uur en tijd voor een afsluitende pizzaparty bij de New York Pizza aan de overkant, waar iedereen even bij kon komen van de lange, maar fantastisch leuke dag. Het is het eerste seizoen van Ohana Dance Studios en nu al zetten de Sneker dansers al fantastische resultaten neer op een Nederlands kampioenschap.

"We zijn dan ook bizar trots op onze Ohana (familie). Op alle coaches, assistent-coaches, dansers, supporters en ook alle ouders die betrokken zijn en waar we altijd op kunnen rekenen."

"Maandag 26 juni staan de audities gepland, waar we onze Ohana mogen gaan uitbreiden met nieuwe aanwinsten voor de wedstrijdteams. Hiervoor kun je je deze week nog opgeven, er zijn nog een paar plekjes vrij. En maandag 17 juli hebben we de eindshow, waar alle dansers van Ohana op het toneel verschijnen. Lijkt het je leuk om dat te zien? Dan ben je van harte welkom in de Spil om 19.00 uur!"