Dance Explosion – Variations

SNEEK- Verhalen en uitingen van emotie omzetten in prachtige dans en choreografie. Dat is waar Dance Explosion sterk in is.

Ook in deze nieuwe show vormt dit een belangrijke inspiratie, maar met veranderingen. Een Dance Explosion variant. Deze nieuwste show heeft niet één lijn, maar laat allerlei variaties zien. In muziek, in persoonlijkheid en in contrast. Net als het leven: Soms gaat het net even anders dan je zou verwachten. Laat je verrassen door deze nieuwe reis langs alle variaties van Dance Explosion.

Dans // za 25 juni - 20:15 uur & zo 26 juni - 15:00 uur // € 16,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400