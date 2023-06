Dance Explosion – Sunrise Sunset

SNEEK- Dance Explosion is de topgroep van de dansafdeling van kunstencentrum Atrium. “Wasn't it yesterday when they were small?" Stilstaan bij de tijd die voorbijvliegt; het thema van de musicalsong Sunrise Sunset (Fiddler On The Roof) was voor artistiek leider Raymond Guzman een grote inspiratiebron voor de nieuwe Dance Explosion-show.