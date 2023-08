Damesinterland Nederland vs Hongarije in Sneker Sporthal nagenoeg uitverkocht

SNEEK- De “uitzwaaiwedstrijd” tussen de nationale teams van Nederland en Hongarije zal volgens verwachting komende zaterdag tot op de laatste plaats bezet zijn. Een week voor aanvang van deze oefenwedstrijd in het kader van de voorbereiding op de komende Europese kampioenschappen kon de organisatie bij wijze van spreken al het bord “uitverkocht” uit de kast toveren en dat wordt nu zeker realiteit. Het bord was nog geheel stofvrij, omdat er tijdens de play-offs van Friso Sneek ook meerdere malen gebruik van werd gemaakt aangezien in de Sneker volleybalarena alle tickets verkocht waren.

Volle hal

Het bestuur van VC Sneek is blij met het geheel. “We hebben de zaken met de Nevobo goed met elkaar kunnen afstemmen en het resultaat mag er zijn. Nederland en Hongarije spelen in Sneek voor een volle hal,” aldus een woordvoerder van het Sneker volleybalbestuur. “De allerlaatste kaarten gaan nu de komende dagen nog de deur uit.” De interland wordt op het centre court van de hele hal gespeeld.

Sneekweek

Eerder was er wel gehoopt op een volle Sneker Sporthal, maar de organisatie was zich er ook van bewust dat de wedstrijd in de razend populaire Sneekweek zou vallen. “We verwachtten dat dit invloed zou hebben op de kaartverkoop, maar het tegendeel is gebleken”, aldus de organisatie.

Marrit en Hester Jasper

De Nederlandse dames komen op volle oorlogssterkte en dat betekent dat Marrit en Hester Jasper deel uitmaken van de selectie. Voor beide dames betekent dat een prachtig weerzien met het Sneker publiek en de plaats waar men de volleybalkunsten leerde en schitterde in het eerste team.

Parkeren

De wedstrijd in Sneek zal zaterdag om 16.00 uur beginnen. In verband met het afsluiten van de binnenstad wordt geadviseerd zoveel mogelijk met de fiets te komen of te carpoolen. Parkeergelegenheid is er op de Veemarkt, bij P&R Sneek aan de Kanaalstraat of op het terrein Bolswarderpoort.

