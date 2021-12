Dames VC Sneek zetten zich in voor Foppe Fonds

Dit jaar is de Pubquiz gekoppeld aan een mooi doel van het Foppe Fonds. Een deel van de opbrengst van deze spetterende avond wordt aan dit inspirerende fonds gedoneerd. Via diverse filmpjes hebben de dames samen met Foppe de Haan – bekend als voormalig trainer van SC Heerenveen- de mensen geënthousiasmeerd om deze avond massaal mee te doen. Het Foppe Fonds zet zich in voor jongeren voor wie sporten niet vanzelfsprekend is vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking of omdat de ouders door financiële middelen hun kind niet kunnen laten sporten. Een kind hoort te sporten aldus de slogan van het Foppe Fonds!

De avond wordt omlijst door quizmaster Bram en DJ Klip. Iedereen kan zich opgeven in groepen van maximaal vier personen via vcsneekpubquiz@gmail.com of via onderstaande link vind je alle informatie. https://www.facebook.com/photo/?fbid=316584857133774&set=a.134109805381281