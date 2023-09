Dames van Friso Sneek spelen vierkamp in Aken

SNEEK-Om alvast enige internationale ervaring op te doen gaan de dames van Friso Sneek komend weekend de grenzen over. De formatie van trainer/coach Erik Reitsma reist af naar Aken waar zijn team een vierkamp wacht tegen een Duitse een mogelijke Belgische opponent.

Zege in Noord Oost Cup

De Sneker formatie speelde al diverse oefenwedstrijden en piekte het afgelopen zondag door de Noord Oost Cup voor de tweede maal in successie binnen te slepen. Die triomf op Sudosa/Desto moest uit de kleinste tenen komen, want in de beslissende set werd na behoorlijk wat timmerwerk het derde matchpoint benut. “We hebben toen vechtlust getoond en goede stappen gemaakt, ”constateerde Reitsma naderhand.

Ideale voorbereiding

In Aken treffen de Snekers eerst de thuisclub LIB Aachen en de volgende tegenstander komt uit het duel van USC Münster en VDK Gent. Alle vertegenwoordigende teams komen uit in de hoogste nationale klasse. Reitsma ziet de wedstrijden als een ideale voorbereiding op de eerstvolgende partij.

Voorverkoop Super Cup

Op 1 oktober speelt Friso Sneek thuis tegen Sliedrecht Sport om de Super Cup waarin de landskampioen en de bekerwinnaar met elkaar de degens kruizen. Dat duel begint om 15.30 in de Sneker volleybalarena. De voorverkoop is inmiddels gestart. Op 10 en 11 oktober spelen de Friezinnen twee wedstrijden in de Europa Cup tegen Olym Praha. De voorverkoop daarvan start kort na het weekeinde.

Bron: VC Sneek