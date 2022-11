Dames Friso Sneek vergalopperen zich tegen Voltena (3-1)

Spanning

De gasten kwamen moeilijk uit de startblokken tegen een supergemotiveerd Voltena dat in vier sets de punten thuis hield. ”We stonden van bol van de spanning. Waarom? Ik zou het een-twee-drie niet weten waarom. Misschien ziet iedereen ons als de te kloppen tegenstander en legt dat druk op het team”, suggereerde de Hattemer roerganger.

Injectie

Het spel van Friso Sneek laat zich thans het beste vergelijken met een goeie dieselmotor. Men komt langzaam op gang, maar als de motor eenmaal op stoom is, is er geen houden aan. Mooie voorbeelden zijn de vijfsetters tegen Apollo 8 en Peelpush toen de motor de eerste twee sets haperende, maar daarna een enorme injectie kreeg.

Lakens uitdelen

Van den Brink is zich bewust van het feit dat de Snekers blijkbaar moeilijkheden hebben om meteen vanaf de start de lakens uit te delen. “We hebben er alles aan gedaan om die druk weg te nemen, maar dat is niet gelukt. Daar moeten we het deze week over hebben”.

Onorthodox

Nu is Voltena als tegenstander een lastige ploeg. De formatie van Johan van Vliet speelt onorthodox volleybal en dat is lastig voor een opponent. Krijg je Voltena vanaf het begin bij de keel, dan is er niets loos. Maar als de Werkendamse motor gaat lopen is er geen houden aan. Daarin speelt beachvolleybalster Raisa Schoon een evidente rol. Met 25,21, 25-18, 22-25 en 25-21 kregen de Friezinnen de eerste volle nederlaag te slikken. In de andere wedstrijden werd er nog een puntje binnen geharkt zoals bij VV Utrecht. De eclatante triomf in eigen hal tegen VC Zwolle was daarbij een mooie uitschieter.

Wisselvalligheid

Door dit resultaat blijft Friso Sneek ternauwernood in het linker rijtje met een vijftig procent score. Dat is te weinig voor een ploeg die bij de top 3 hoort te staan. Dat vindt ook Harry van den Brink. “De ploeg legt zichzelf druk op omdat ze vinden dat ze bovenin horen mee te draaien, Dat is ook zo, maar nu zijn we te wisselvallig om dat waar te maken”. Die wisselvalligheid omschrijft ook midspeelster Rixt van Wal na het verlies. ’We maken veel eigen fouten, konden niet onder de servedruk uitkomen en zijn te laat met volleybalen begonnen”, vatte ze het geheel kort samen.

Blazoen oppoetsen

Komende week kan Friso Sneek het geschonden blazoen enigszins oppoetsen, want dan komt laagvlieger Eurosped op bezoek. Aan de andere kant, de competitie zit vol verrassingen dus onderschatting is een slechte raadgever. Jeffrey Scharbaai zal zijn ploeg in ieder op scherp zetten. De Deldense oefenmeester was vorig jaar tot halverwege het seizoen immers trainer/coach van de Sneker ploeg.

