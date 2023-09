Dames Friso Sneek verdedigen titel NO Cup in eigen volleybalarena

Start volleybalseizoen

Deze Noord Oost Cup is een mooie start van het komende volleybalseizoen. Teams zitten volop in de voorbereiding en willen hun krachten meten nu er echt wat op het spel staat. Dat geldt zeker voor de dames van Friso Sneek die vorig jaar in de finale Sudosa/Desto versloegen en zo de eerste prijs van het seizoen binnen sleepten. Dat er nog een fikse bonus volgde in de vorm van het landskampioenschap is niemand in volleybalminded Nederland ontgaan.

Twee poules

De organisatie met Klaas de Groot en Tjitske Wind als de drijvende krachten achter dit geheel hebben twee poules samengesteld. In poule A spelen Draisma Dynamo, Dros Alterno en titelverdedigster Friso Sneek. In poule B komen Sudosa/Desto, Djopzz VC Zwolle en Timax/Devoko uit. Dros Alterno en Timax Devoko opereren in de Topdivisie en maken dus hun debuut tussen het verdere eredivisiegeweld.

Poulefase

In de poulefase worden er twee wedstrijden afgewerkt van twee volledige sets. De nummers een van de poules spelen de finale waarbij de derde set tot 15 punten gespeeld wordt.

11.00 uur eerste wedstrijd

Voor wie de nieuwe selectie onder leiding van de versbakken trainer/coach Erik Reitsma wil zien acteren is van harte welkom in de Sneker Sporthal. Zijn ploeg begint om 11.00 uur tegen Dros Alterno en om 14.00 uur staat het duel tegen Draisma Dynamo op het programma. De finales zijn gepland om 17.30 uur.

Heren VC Sneek

Ook de heren van VC Sneek zijn zich druk aan het voorbereiden op hun verrichtingen straks in de Topdivisie. De formatie van trainer/coach Edward Kamphuis speelt komende zaterdag een driekamp tegen topdivisionisten Madjoe uit Enkhuizen en DIO Bedum. Plaats van handeling is ook de eigen thuisbasis namelijk de Sneker Sporthal. De heren starten om 13.00 uur tegen de Groningers

Bron VC Sneek