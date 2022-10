Dames Friso Sneek tonen vechtersmentaliteit en winner thriller tegen Apollo 8 (2-3)

BORNE- De dames van Friso Sneek hebben de seizoenskraker tegen Apollo 8 in het hol van de leeuw met 2-3 gewonnen. Een buitengewoon knappe prestatie omdat de formatie van Harry van den Brink een 2-0 in achterstand in sets omboog in uiteindelijk een mooie 2-3 overwinning. Uiteraard was de Hattemer blij met de overwinning, maar vierde deze toch ingetogen en op gepaste wijze. Een heerlijke eindsprint na een wat moeizame start aanvankelijk moet hij gedacht hebben.

Outsider

Apollo 8 is dit seizoen een van de kampioenskandidaten en ook de Sneker formatie wil een gooi naar de prijzen doen. Samen met Sliedrecht Sport, VV Utrecht, VC Zwolle Topvolleybal en een gevaarlijke outsider zullen deze teams het linker rijtje gaan vormen. Dat weet ook Van den Brink die met zijn brigade een prima voorbereiding kende. Zo werd de Noord Oost Cup met overmacht binnengehaald en verliepen de oefenwedstrijden meer dan naar wens.

Extra elan

Daarnaast dienden zich drie versterkingen aan in de personen van Marianne het Lam-Scholten, Anlène van der Meer en Pleun van der Pijl. De trainer/coach zal zich nu wel fiks in de handen hebben gewreven met deze aanwinsten, want Van der Meer en Van der Pijl gaven het team extra elan. “We hebben een hele brede basis en dat was vandaag te zien”, merkte hij tevreden op. Het Lam was vanwege vakantie afwezig.

Stuivertje wisselen

In Borne stuurde hij Nynke Oud, Britt Schreurs, Anniek Siebring, Lisan Siemonsma, Rixt van der Wal en Rosa Entius de wei in samen met libero Geldou de Boer. In de eerste set was het continu stuivertje wisselen, want de ploegen gaven elkaar geven geen duimbreedte toe. Pas vanaf 16-15 gaf de thuisclub gas en breidde de voorsprong gestaag uit middels een paar krachtige uithalen aan het net. (25-19)

Trukendoos

Via 14-10, 16-11 en 19-14 had Apollo 8 de tegenstander in de tang bij de tweede set en sloeg met 25-18 toe. Tijd voor de Sneker coach om de trukendoos open te doen en hij bracht Pleun van der Pijl voor Anniek Siebring. Wederom weinig reliëf in deze derde set tot boven de twintig punten waarin Friso Sneek de strohalm pakte met 23-25 . In de vierde set Anlène van der Meer voor Rosa Entius en Friso Sneek van meet af aan in de lead. (3-9, 12-17 en 14-20.) Eerstgenoemde sloeg via de blokkering uit op setpoint en leidde daarmee de vijfde set in.

Killblock

In deze slotset was Friso Sneek los. Apollo 8 was na 3-6 lichtelijk geveld en de Friese gasten stonden verdedigend goed. Lisan Siemonsma en Anlène van der Meer vormden een lekker killblock op 8-13 en waarbij Siemonsma op matchpoint de laatste bal binnensloeg.

Schouderklopje

“Mede door de goede wisselen werd het spelpeil bepaald”, meesmuilde de commentaar via Eyecons en daarin kon hij wel eens een punt hebben. Anlène van der Meer kende een prima optreden en ook aanwinst Pleun van der Pijl liet zien dat zij zich prima thuis voelt in de Friese formatie. Daar zou men het gehele team tekort doen, want meerdere mensen mochten een terecht schouderklopje ontvangen zoals libero Geldou de Boer die een geweldige sta-in-de-weg was voor Apollo 8.

Krachtmeting

Komende woensdag wacht al weer een zware opponent want dan spelen de Friso Sneek dames in Sliedrecht dat met 2-3 van VV Utrecht won. Een mooie krachtmeting zo in het begin van het seizoen dat een interessant verloop kan gaan krijgen. Een zestal teams ontloopt elkaar weinig namelijk.

Bron: VC Sneek