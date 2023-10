Dames Friso Sneek tonen karakter in tweede Europa Cup

SNEEK- De dames van Friso Sneek hebben ook het tweede duel in de Challenge Cup tegen PVK Olymp Praha verloren. In de Sneker Sporthal zegevierde de Tsjechische formatie nu in vier sets nadat de eerste wedstrijd met 3-0 gewonnen werd waardoor de gasten zich kwalificeerden voor de volgende ronde. De thuisploeg kwam duidelijk beter voor de dag dan dinsdag en spiegelden de zeer goed gevulde hal een goede performance voor. Met name de tweede set was van uitstekend niveau.

Leeuwinnen

Friso had een opdracht: winnen in drie of vier sets en ondanks het verlies in de eerste set gaf de Friese brigade fiks tegengas. De Friezinnen speelden duidelijk beter dan in de eerste match toen men namelijk zich stuk sloeg op de verdediging van PVK Olymp Praha. Friso Sneek leidde vroeg met 3-1 maar stond vrij snel al met 6-11 achter. De formatie van Erik Reitsma – in de bekende basisformatie met Britt Schreurs, Anniek Siebring, Rixt van der Wal, Nynke Oud, Nynke Hofstede , Rosa Entius en libero Geldou de Boer - vocht als de bekende leeuwinnen maar moesten een veer laten door een aantal kleine missers: een paar netfouten, twee technische missers en een enkele stopfouten gaven het verschil aan. (18-25) Daarmee werd de ontsnappingskans om de volgende ronde te halen al kleiner.

Verdiende winnaar

In de tweede set een heel strijdbare thuisploeg waarbij beide teams elkaar geen duimbreedte toegaven. Met name blokkerend zat Friso Sneek uitstekend in de wedstrijd door midspeelster Rixt van der Wal. Een uiterste spannende einde van de set ontspon zich met uiteindelijk Friso Sneek als de verdiende winnaar. Andermaal Rixt van der Wal tekende voor het beslissende punt (28-26) waar de harten van iedereen weer sneller gingen kloppen.

Speldenprikken

Deze set had de debutant blijkbaar veel kracht gekost. Al snel schakelde PVK Olymp Praha een tandje hoger en liep al snel uit naar 8-18. Friso rechtte nog eenmaal de rug, deelde nog enkele speldenprikken uit, al was niet voldoende om de bezoekers een strobreed in de weg te leggen. Met 18-25 brak er een klein feestje uit bij de Tsjechische ploeg.

Gelijke tred

In de vierde set gaf Erik Reitsma meerdere speelsters de gelegenheid om hun Europese debuut te maken. Zij beschaamden het vertrouwen van hun trainer niet, want de thuisploeg, fel aangemoedigd door het eigen publiek, kon tot 19-19 gelijke tred houden. In de slotfase ontbrak het kleine beetje vernuft om er alsnog een vijfde set uit het vuur te slepen. (20-25)

Oogstrelend

Een 1-3 nederlaag voor de Snekers die in de wedstrijd terug kunnen blikken op een prima optreden. Met name het spel in de tweede set was bij tijd en wijle oogstrelend en geeft vertrouwen voor de verrichtingen in de vaderlandse competitie. Tevens trok men zich op aan de tegenstander en lieten de roodhemden zien dat er veel muziek in het team zit. Blijft natuurlijk vreemd dat de Sneker ploeg in Europees verband aantrad, twee thuiswedstrijden mocht afwerken en zonder buitenlands reisje het toernooi verliet. De gehele club kan terugzien op een geweldig evenement die organisatorisch vele complimenten in ontvangst mocht nemen van de Europese commissie.

Bron: VC Sneek