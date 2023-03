Dames Friso Sneek staan voor vierde sleutelduel

SNEEK- Het zal zaterdag ongetwijfeld weer een knettervolle Sneker Sporthal worden want de dames van Friso Sneek staan voor het vierde play-off duel in de kampioenspoule. Op bezoek komt Apollo 8 uit Borne en de belangen bij deze wedstrijd zijn extra groot.

Punten

Extra groot namelijk omdat nu alle teams drie wedstrijden hebben afgewerkt en Utrecht vooralsnog even los lijkt. De ploeg uit de Domstad zegevierde afgelopen woensdag met 3-0 over Apollo 8 en door dit verlies wordt het voor de achtervolgers alleen maar belangrijker om geen punten te verspelen.

Wachtkamer

Utrecht leidt met 3-12 en daarachter Friso Sneek met 3-9, VC Zwolle met 3-8 en Apollo 8 met 3-7. Volle winst voor beide teams zou directe aansluiting bij VV Utrecht betekenen voor beide teams. Maximaal verlies betekent de bekende wachtkamer alhoewel we dan nog niet op de helft van de competitie zitten.

Veerkracht

Positief nieuws bij Friso Sneek is dat Pleun van de Pijl weer inzetbaar is. De 19-jarige aanvalster traint al enkele weken mee en kan nu aansluiten bij de brigade van Harry van den Brink. De trainer/coach was ondanks de mooie wedstrijd tegen Utrecht niet geheel tevreden. Uiteraard over de veerkracht maar zoals hij zei: ”We hebben een punt laten liggen”. Mogelijk kunnen zijn dames ervoor zorgen dat bij een maximale winst de Hattemer roerganger met een glimlach in de auto stapt.

Kaartje reserveren

Gezien de laatste thuiswedstrijd van afgelopen week waarbij de Sneker tot op de laatste staanplaats bezet was, wordt aangeraden om via de website een kaartje te reserveren wil je er live bij zijn. Uiteraard zijn ook de loketten in de hal ruim een uur van tevoren geopend.

Bron: VC Sneek