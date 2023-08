Dames Friso Sneek spelen twee keer thuis in de Challenge Cup

SNEEK - De dames van Friso Sneek gaan komend seizoen spelen in de Europese Challenge Cup, waarin het Tsjechische PVK Olymp Praag de tegenstander is. Normaal gesproken spelen de ploegen een thuis- en een uitwedstrijd, maar de Europese Volleybalbond heeft de zaal van de Tsjechische tegenstander afgekeurd.

Een alternatief bleek in Tsjechie te duur. Daarom is in overleg met VC Sneek en de Nederlandse Volleybalbond besloten beide wedstrijden in Sneek te laten plaatsvinden.

Dit betekent dat Friso Sneek op 10 en 11 oktober in Sneek speelt tegen Praag. Beide wedstrijden beginnen om 20.00 uur. Zodra er meer informatie beschikbaar komt over de kaartverkoop, wordt dit zo snel mogelijk bekend gemaakt.

De wedstrijd tegen Praag wordt het eerste Europese avontuur voor Sneek sinds 2017/2018. De eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen voor Friso Sneek is op zondag 1 oktober. Dan wordt gespeeld om de Supercup tegen Sliedrecht Sport.