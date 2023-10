Dames Friso Sneek pakken koppositie na triomf op Djopzz Zwolle (1-3)

SNEEK - De dames van Friso Sneek hebben na drie wedstrijden in de vaderlandse competitie de koppositie veroverd. De ploeg van Erik Reitsma zegevierde in de Landstede hal in vier sets over Djopzz Zwolle dat nog wel de eerste set overtuigend won, maar in het verloop van de partij niet opgewassen bleek tegen de solide spelende Sneker formatie van Erik Reitsma.

Ochtendontbijtje

De jonge trainer/coach zal voor het ochtendontbijtje ongetwijfeld pagina 660 van Teletekst hebben aangezet en met trots gekeken hebben naaar de huidige stand. Met zeven punten na drie partijen staat de Sneker brigade met een punt voorsprong bovenaan op onder andere Sudosa/Desto dat komende woensdag in de Sneker volleybaltempel op bezoek komt.

Honderd procent

Zowel bij Friso Sneek als Djopzz Zwolle hadden veel speelsters nog wat last van wat nasleep van de Europa Cup-perikelen. Een Europees avontuur waar beide teams er niet in slaagden zich voor de tweede ronde te kwalificeren evenals het Sliedrecht Sport van Elroy Bezemer. Alle formaties kunnen zich met de volle honderd procent richten op de competitie. Reitsma is in ieder geval blij dat het eind van de oktobermaand in zicht komt. “Het was een zware maand met veel wedstrijden en daarbij allemaal tegen de toppers uit de competitie, maar we hebben het er prima vanaf gebracht tot dusver."



Galavoorstelling

Dat mag ook met gepaste trots gezegd worden want Friso Sneek zit prima in haar vel. Na de galavoorstelling tegen VV Utrecht kan het alleen maar minder natuurlijk. Zwolle is niet de meest misselijke opponent en beschikt over een team dat zeker hoog gaat eindigen. Met name de inbreng van Marianne ’t Lam-Scholten- vorig seizoen Friso Sneek- is van essentieel belang voor de jonge Zwollenaren.

Lagere foutenlast

Reitsma toonde zich in zijn geheel content over de triomf in de Overijsselse hoofdstad. “We maakten een valse start, maar we pakten het goed op in de tweede set. We serveerden beter en creëerden daardoor ook de eigen kansen", resumeerde hij. De lagere foutenlast met name in de serve lag volgens hem daaraan ten grondslag.

Opgeheven hoofd

Een viersetszege dus voor de Snekers via 25-15, 20-25, 17-25 en 21-25 die Britt Schreurs in aanvallend opzicht 15 punten bij elkaar zag slaan. Nynke Hofstede serveerde vijf aces en Nynke Oud mocht met opgeheven hoofd de arena verlaten met maar liefst 12 gescoorde punten. Een opmerkelijk hoog en mooi percentage voor de aanvoerster van de in rood getooide bezoekers.

Bron: VC Sneek