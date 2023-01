Dames Friso Sneek na twee sets op stoom tegen Voltena: 3-2

SNEEK- De volleybalsters van Friso Sneek hebben de thuiswedstrijd tegen Voltena na een 0-2 achterstand in sets om kunnen buigen in een 3-2 zege die naderhand toch na twee sets makkelijk tot stand kwam waardoor het Sneker publiek toch content de hal kon verlaten.

Ander vaatje

Na een krampachtige start tapten de Friso dames namelijk uit een ander vaatje en toonde men het verschil in kwaliteit aan. Een prima prestatie op basis van een goede mindset verder in de partij want de formatie van Harry van den Brink moest even flink wakker geschud worden Ondanks de zege raakten de Snekers een punt achterop bij Utrecht en Apollo 8 die nu gezamenlijk aan de leiding gaan. Setstanden: 19-25, 16-25, 25-10, 25-10 en 15-9.

Aanslag

Het was inmiddels al de vijfde wedstrijd deze maand voor Friso Sneek. Alle vier voorgaande partijen werden in winst omgezet inclusief de bekerwedstrijd van afgelopen donderdag tegen Draisma Dynamo. Een behoorlijke aanslag op het team om zoveel partijen te spelen. Allemaal het gevolg van het WK in Nederland waardoor het schema ineen geschoven moest worden.

Mispeer

Waarom spelen we de eerste twee sets niet zo als vanaf set drie zal Harry van den Brink zich afgevraagd hebben. Hij had zijn meiden er meerdere malen op gewezen dat Voltena een onberekenbare tegenstander is. Het verlies in Werkendam stond de trainer/coach nog glashelder op het netvlies namelijk.“ Ik hoef de meiden niet te motiveren voor deze partij, want het is onze enige mispeer geweest tot dusver”, zei hij vooraf.

Twee gezichten

Een partij in de zeer goed gevulde Sneker Sporthal met twee gezichten waarin in de eerste twee sets Voltena domineerde en vervolgens het ware Friso Sneek haar tanden toonde. Na verlies in de eerste twee sets waarin Voltena een goed niveau haalde en Raisa Schoon als Nederlandse beste beachvolleybalster de kar trok, vielen de gasten ver terug.

Servedruk

Mede door de servedruk aan Sneker kant werd de passing minder. Bovendien nam Raisa Schoon te veel hooi op de vork en daardoor ontstonden er gaten in het Zuid Hollandse bolwerk. Friso Sneek speelde twee klassen beter met subtiele doortikballen van Nynke Oud en een aanvallend prima scorende Anlène van der Meer. Friso Sneek had de schroom blijkbaar van zich afgeschud en kende weinig problemen meer met de bezoekers die vervielen in onduidelijkheden en te ingewikkelde oplossingen. “We lopen de eerste twee sets achter de feiten aan, ”analyseerde Van den Brink. “Daarna pakken wij het initiatief en spelen we goed”.

Vrij weekend

In de beslissende set had Friso Sneek steeds een ruime voorsprong en wisselde met 8-4 van kant. De thuisclub kon vrij simpel de punten binnenhalen middels 15-9. De dames kunnen nu eerst van een vrij weekend genieten. Door de terugtrekking van Eurosped is de vrije zondag tot stand gekomen.

Kwartfinale beker

Op hoogstwaarschijnlijk 1 februari komt Friso Sneek pas weer in actie voor de kwartfinale beker. Dan wacht Dros Alterno in Apeldoorn dat in de topdivisie acteert. Bij winst plaatsen de Friezinnen zich voor de halve finale met daarbij een uit- en thuiswedstrijd.

Bron: VC Sneek