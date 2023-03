Dames Friso Sneek kennen geen genade bij Sudosa/Desto (0-3)

ASSEN - De dames van Friso Sneek hebben het karwei in de uitwedstrijd tegen Sudosa/Desto Assen in drie sets kunnen klaren. De formatie van Harry van den Brink die nog een loodzware vijfsetter in de benen had van het bekerduel in Utrecht triomfeerde in de Olympushal met 0-3 en daarmee blijven de Snekers meedoen om de felbegeerde promotieplaatsen. De Waterspoortstadbewoners staan op de tweede plaats met drie punten achterstand op de Utrechtenaren.

Krankzinnige play-offs

De opdracht voor de Friezinnen was evident: winnen en daarbij geen puntenverlies lijden. Elk puntverlies kan namelijk dodelijk zijn in deze krankzinnige play-offs waarin ieder duel van levensbelang is. De papieren waren duidelijk in het voordeel van de bezoekers: in de reguliere competitie waren er zeges van 3-0 in Sneek en 3-1 in Assen met daarbij de triomf in de Noord Oost Cup waarin de Assenaren ook het onderspit moesten delven.

Fuik

Niks aan de hand dus vooraf, maar de praktijk is altijd weerbarstiger. De ploeg van Erwin Sikkema stond weliswaar met nul uit vier onderaan en hoewel de rol van de Drenten uitgespeeld is, kunnen zij mogelijk nog voor een verrassing zorgen waardoor een hoger geplaatst team de play-off finale kan missen. De Snekers liepen in ieder geval niet in die fuik.

Ruime marge

In de eerste set was er al geen vuiltje aan de lucht voor Friso Sneek. Na 14-18 was de trend gezet. Met een prima scorende Anlenè van der Meer en op 17-24 een killblock van Rixt van der Wal werd de eerste set binnengehaald. Ook in de tweede set een beter Friso Sneek dat steeds een ruime marge van vijf punten had en zich zo nu en dan een foutje kon permitteren. Echt in moeilijkheden kwam de bezoekers niet. De omloopbal van Rixt van der Wal op 21-24 zorgde voor de tweede setwinst. In de laatste set ondanks een passfoutje her en der een soepele zege voor Friso Sneek waar het laatste punt binnen kwam door een passfout van de Asser libero. (19-25)

Plek 2

Geen probleem dus voor Friso Sneek in de Drentse hoofdstad al nuanceerde Harry van den Brink de zege. “Op papier lijkt dit gezien de stand een normale uitslag, maar gezien de druk die op deze wedstrijd lag, was dit toch een lastige horde. Ik ben blij met de manier waarop we die genomen hebben.” Door alle andere uitslagen staan de Snekers nu weer op plek 2 en spelen komende woensdag voor de beker het tweede duel in de Sneker Sporthal tegen VV Utrecht. Op zaterdag 25 maart treffen de ploegen elkaar andermaal in Utrecht. Dan in competitieverband

Bron VC Sneek