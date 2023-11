Dames Friso Sneek hopen koppositie te heroveren vs Voltena

Angstgegner

De dames van Friso Sneek spelen hun tweede thuiswedstrijd tegen Voltena uit Werkendam. De ploeg van Johan van Vliet is een beetje een “Angstgegner” voor de Friezinnen, want de Zuid-Hollandse formatie speelt een spelletje dat verrassend is en moeilijk te doorgronden door het 4-2 systeem waarin Raisa Schoon - Nederlands bekendste beachvolleybalster- een belangrijke rol in vervult. Vandaar dat menige ploeg het lastig heeft tegen Voltena.

Speelklaar

De dames van Friso Sneek kunnen na een wat langere rustperiode dus weer het centre court op dat na een aantal intensieve behandelingen weer geheel speelklaar is tot grote vreugde van speelsters en technische staf en iedereen die VC Sneek een warm volleybalhart toedraagt.

Bovenaan de ranglijst

De brigade van Erik Reitsma heeft vier wedstrijden gespeeld en tien punten verzameld en staat twee punten achter Djopzz Zwolle dat een duel meer gespeeld heeft. Friso Sneek won in de Landstede hal een tweetal weken geleden met 1-3. Winst op het taaie Voltena in een ongetwijfeld drukbezochte Sneker Sporthal zou kunnen betekenen dat de Snekers weer bovenaan de ranglijst kunnen komen.

Kaarten voor dit mooie evenement zijn te bestellen via de website vcsneek.nl en ook aan de kassa verkrijgbaar. Deze opent om 18.30 uur.

Bron: VC Sneek