Dames Friso Sneek derde bij Net Aachen Cup

AKEN-De eerste trip buiten de landsgrenzen is het team van Erik Reitsma uitstekend bevallen. In Aken mocht de Sneker formatie zich meten met twee topploegen en het resultaat kon met tevredenheid gemeld worden. Tegen thuisclub Ladies in Black Aken verloor men nipt in een driesetter, maar de strijd tegen het Belgische VDK Gent werd in drie sets in winst omgezet waardoor de Friezinnen met een derde plaats het toernooi afsloten.

Internationale speelveld

Na een hartelijke ontvangst door gastgever Ladies in Black Aken kon de Nederlandse landskampioen zich meten met het internationale speelveld. In alle teams speelden bekende Nederlandse speelsters die hun volleyballoopbaan hebben voortgezet over de landsgrenzen. De hal in Aken is een echt walhalla voor de volleyballiefhebbers. De hal doet prettig aan en de sfeer tijdens de wedstrijden staat als fantastisch bekend.

Visitekaartje

In de eerste wedstrijd traden Friso Sneek aan tegen thuis de Duitse topploeg Ladies in Black. Het team van Erik Reitsma hield zich uitstekend staande tegen de thuisfavorieten. Na een 25-23 winst en een 20-25 verlies in de tweede set werd de beslissende derde set ingeleverd met 14-16. “Een overwinning had erin gezeten, ondanks dat het net niet lukte waren we blij met het vertoonde spel en het afgegeven visitekaartje”, aldus Reitsma.

Gevarieerd aanvalsspel

Tegen de Belgische topploeg Gent vochten de Friese ploeg zich in de wedstrijd en werd het spelpeil steeds beter. Middels mooi gevarieerd aanvalsspel resulteerde dat in een knappe overwinning. Na miniem verlies in de openingsset wist Friso Sneek de andere twee sets in haar voordeel te beslissen.(23-25, 25-21 en 15-12)

Vertrouwen

Een zeer nuttig optreden in Aken constateerde Erik Reitsma. “We hebben veel vertrouwen uit de wedstrijden gehaald en voelen ons klaar voor de Super Cup”. Zondag volgde in Sneek een teamuitje waarin de Snekers de hoge golven trotseerden en onder grote publieke belangstelling in het centrum op de surfplank stapten en al suppend de woelige wateren bevoeren.

Bron: VC Sneek