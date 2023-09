Dames Friso Sneek consolideren Noord Oost Cup

SNEEK - De eerste prijs van het seizoen is binnen voor de dames van Friso Sneek, want de tweede editie van de Noord Oost Cup werd andermaal een prooi voor de organiserende vereniging. In de finale rekende de formatie van Erik Reitsma af met Sudosa/Assen dat ook vorig jaar de opponent in de Sneker Sporthal was. De triomf kwam echter niet zonder slag of stoot tot stand, want de landskampioen kreeg de Drentse brigade in de beslissende derde set na twee matchpoints pas op de knieën. (16-14)

Cup met grote oren

De Noord Oost Cup werd vorig jaar in het leven geroepen met het idee een mooi evenement te organiseren voor de teams in het noorden en het oosten. Friso Sneek smaakte toen het zoet der overwinning door als eerste winnaar de annalen in te gaan en de Cup met de grote oren in ontvangst te nemen. Grote initiators zijn Klaas de Groot en Tjitske Wind die samen met Erik Reitsma verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie. Dat laatste stond als een huis want het geheel verliep als de bekende brandweer.

Goeie graadmeter

Er waren twee poules van drie teams met in elke poule twee eredivisionisten en een ploeg uit de Topdivisie. Devoko en Alterno mochten het opnemen tegen de hoger gekwalificeerde formaties en het zal niet verwonderlijk zijn geweest dat zij geen setwinst konden boeken. Friso Sneek mocht het eerst opnemen tegen Alterno en Draisma Dynamo. Met name de partij tegen Dynamo was een goede graadmeter en de Snekers moesten alle zeilen bijzetten om de gasten uit Apeldoorn in twee sets te elimineren.

Genadeklap door Friso Sneek

In de andere poule nestelde zich Sudosa/Assen bovenaan en de Assenaren bewezen dat ze menig ploeg het vuur aan de schenen kunnen leggen. Zo ook in de finale tegen Friso Sneek waarin de groenhemden de eerste set brutaal in de tas staken, maar in set twee een flinke veer moesten laten. (25-13) De thuisclub raakte behoorlijk op stoom is en met name aanvallend kwamen de Snekers goed door. In de derde set was het lang een gelijk opgaande strijd met uiteindelijk de genadeklap uitgedeeld door Friso Sneek.(16-14)



Vechtlust

Erik Reitsma toonde zich content: ”We hebben vechtlust getoond en natuurlijk moeten zaken beter zoals de passing, maar we hebben goede stappen gemaakt. In de voorbereiding verloren we van Sudosa, maar dat hebben we vandaag recht kunnen zetten”, aldus de nieuwe roerganger aan Sneker zijde.

Bron: VC Sneek