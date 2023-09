Dames Far Ut pakken volle buit in eerste thuiswedstrijd

HOMMERTS-JUTRIJP - De dames van Far Ut hebben hun openingsduel in de eerste klasse dames meteen in een klinkende overwinning omgezet. De ploeg van coach Klaas de Groot stak in een prima vorm al en trakteerden het bezoekende AVC 2 op een duidelijke 4-0 nederlaag.

Attractief duel

Het was in de Utherne een attractief duel waarin het in grote getale opgekomen thuispubliek een stabiel Far Ut te zien kreeg. Positie ,want vorig seizoen wisselden de blauwhemden pieken en dalen nog wel eens met elkaar af. Maar in deze partij had Klaas de Groot de poppetjes goed neergezet en bewust gemaakt van hun taken. De Sneker beschikt over een kleine selectie met slechts zeven speelsters. “Dat is niet echt ruim. Een uitbreiding is heel welkom,” aldus De Groot, die Ytsje Kingma zag vertrekken. Op de transfermarkt dienden zich geen “koopjes” aan voor de ploeg uit Hommerts/Jutrijp zodat de competitie werd gestart met de huidige zeven speelsters.

Kanonskogels

Klaas de Groot zette het gehele peloton in tegen de ploeg uit Akkrum. Dat betekende captain Karlijn van der Meeren, Ylsa van der Meeren, Amber de Boer, Myrthe de Boer, Albertina Sybrandy, Mirthe Sybrandy en Hiltje Grondsma. Met name passend stond het goed bij de thuisploeg zodat buitenaanvalster en uitblinkster Albertina Sybrandy vele punten kon binnen harken. Ook op de mid stond het aanvallend goed. De gasten werden serverend onder druk gezet waardoor het aanvallend te voorspelbaar werd. Daardoor kon Far Ut haar favoriete spelletje spelen met naast servedruk ook aanvallend de nodige kanonskogels.

Volle vijf punten

Het geheel resulteerde in een duidelijke 4-0 triomf al was Klaas de Groot nog enigszins bevreesd na de derde set. “Je wint de derde set en dan is het mooi ook de vierde te pakken voor de volle vijf punten. Dat pakte goed uit. Ik had ze op scherp staan,“ zei hij. Al met een prima start van Far Ut dat voor het tweede jaar in de eerste klasse uitkomt en wederom hoopt bovenin mee te kunnen spelen. Vorig jaar eindigden de dames in hun debuutjaar op een keurige vijfde stek.

Bron: Far Ut