Dames en heren VC Sneek staan voor laatste competitieduels 2022

SNEEK- Het einde van de eerste competitiehelft nadert en voor zowel de dames van Friso Sneek als de heren van VC Sneek rest nog één competitieduel voordat er een kleine adempauze aanbreekt en men in januari weer de competitieverplichtingen kan oppakken. Beide teams hebben nog een duel voor de boeg voordat een aantal weken de stand op Teletekst onveranderd blijft en dat zal ongetwijfeld een vrolijk aanzien geven. Beide teams hebben de harten van het Sneker publiek nog meer veroverd en staan garant voor een positieve uitstraling van het volleybal in Sneek en omgeving. De volle tribunes getuigen van een heerlijk "Avondje uit" bij VC Sneek. Met Sneek naar een prachtige volleybalweek luidt het credo dus.

Metamorfose

De dames van Friso Sneek spelen om 20.00 uur in de Sneker Sporthal tegen concurrent Apollo 8. De ploeg uit Borne heeft ook kampioensaspiraties en de trainer/coaches Thijs en Bart Oosting moesten aan het begin acht nieuwe speelsters inpassen. Met dat verse materiaal werd de openingswedstrijd tegen Friso Sneek met 2-3 verloren. Daarbij sleepte de bank het Sneker team van trainer/coach Harry van den Brink door een moeilijke fase. Na een 2-0 achterstand in sets won Friso Sneek verrassend in De Veste waar men eigenlijk nog nooit zo'n mooi resultaat had geboekt. Zaterdag treffen de ploegen elkaar voor de tweede keer en Friso Sneek heeft een voorsprong van drie punten op de nummer vier. Wint de formatie van aanvoerder Nynke Oud dan blijven Sliedrecht en Utrecht in het vizier. Deze teams ontmoeten elkaar eveneens komende zaterdag waarbij de ranglijst wel enigszins een kleine metamorfose kan ondergaan.

Heren winterkampioen?

De brigade van trainer/coaches Edward Kamphuis en Patrick Koelemij heeft een uitwedstrijd tegen Ten Brinke Set Up op het programma staan. De equipe uit IJsselmuiden staat nu laatste op de ranglijst en de Friezen nemen met gepaste trots de koppositie in. Na de winst van vorige week op Sudosa 2 en het verlies van Pegasus staat VC Sneek met een punt voorsprong aan de top van de ranglijst. De ploeg van captain Tom van den Boogaard wil graag als winterkampioen de annalen ingaan. Om dat te kunnen bewerkstelligen is een maximale zege bij de bezoekers een vereiste want de Snekers moeten messcherp blijven om zich geen uitglijder te permitteren.

Glas champagne

Het kan al met al een interessante afsluiting van de eerste seizoenshelft worden. Winst van Friso Sneek op Apollo 8 betekent in ieder geval consolidatie van de derde plek en wellicht zit er meer in het vat voor de Sneker volleybalsters. Mochten de heren met de volle buit uit IJsselmuiden terugkeren dan kunnen zij een welverdiend glas champagne nemen en terugzien op een prachtige en veelbelovende eerste seizoenshelft in de eerste divisie.

