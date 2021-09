Dames 1 VC Sneek met veel ambitie het nieuwe seizoen in

SNEEK- Gisteravond was in Lokaal55 de jaarlijkse teampresentatie van de dames volleyballers van eredivisionist VC Sneek

Onder toeziend oog van vele genodigden werden de speelsters een voor een uitgebreid aan het publiek voorgesteld door opperspreekstalmeester Kees Poiesz. Opvallend is dat de selectie ten opzichte van vorig seizoen vrijwel intact is gebleven. Met aanwinsten als Nynke Oud en Anniek Siebring zijn er zelfs speelsters met buitenlandse wedstrijdervaring bij gekomen.

Play-off

Een plek in de play-off waarin gespeeld kan worden om de landstitel daar gaan de volleybalsters opnieuw voor. Het seizoen start op zaterdag 2 oktober met een uitwedstrijd tegen Sliedrecht Sport en dat is gelijk al een van de grote concurrenten. Gelijk vol aan de bak dus, maar aan de spirit van dit ambitieuze team zal het niet liggen.

En hopelijk kan er weer met publiek gespeeld worden in de Sneker Sporthal, want dat was vorig seizoen echt een gemis. Ook bij VC Sneek wachten ze met spanning af wat de regering hierover binnenkort gaat beslissen.