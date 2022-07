Daken vol zonne-energie in Súdwest

Panelen in dorpen en steden

Helaas heeft niet iedereen de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Voor huurders, of voor eigenaren van panden die behoren tot beschermde dorps- of stadsgezichten of panden met monumentale waarde is dat lastiger. “Dat is frustrearjend foar dy ynwenners. Sy wolle graach ferduorsumje, mar kinne dat net op harren eigen wize. Dêrom ûndersykje wy no wat wol kin”, aldus wethouder de Boer. Een mogelijkheid is om vanuit energiecoöperaties gezamenlijk duurzame energie op te wekken.

Energie besparen

Naast zonnepanelen plaatsen om energie op te wekken, kan iedereen energie besparen. De energiecoach helpt daar graag bij. Maak een gratis afspraak met de energiecoach. Huurders kunnen bij het energieloket voor €70,- gratis shoppen! Daar krijgen zij gratis energiebesparende middelen zoals een waterbesparende douchekop, ledlampen en tochtstrips. Want als je minder energie gebruikt, help je het klimaat én verlaag je je energierekening.