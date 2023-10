Daikin Marathon Cup - Royal A-ware Marathon in Thialf

HEERENVEEN - Op zaterdag 4 november vindt de Daikin Marathon Cup - Royal A-ware Marathon plaats in Thialf, Heerenveen.

De mannen en vrouwen van de lange adem strijden tijdens de Daikin Marathon Cupwedstrijden om de dagwinst en om punten voor het algemeen klassement. Zowel de Topdivisie als de Beloftendivisie start hun seizoen dit jaar in Groningen.



Dit marathonseizoen zijn er 15 wedstrijden om de Daikin Marathon Cup, waarbij de laatste wordt verreden in De Elfstedenhal in Leeuwarden. De winnaar van het klassement wint uiteindelijk dé Daikin Marathon Cup.

Ervaar de spanning en de sfeer van de de DAIKIN Marathon Cup 3 | A-WARE in schaatstempel Thialf.

18.00 uur vrouwen beloften

19.00 uur vrouwen topdivisie

20.15 uur mannen topdivisie

