Dagje helpen in de wijngaard in Tirns

TIRNS- Het is weer begin juli en dat is de tijd dat de bloei uit de druivenranken is. Dat is het moment dat de ranken ontbladerd kunnen worden. Een belangrijke klus en een grote klus. Daarom organiseren we op zaterdag 15 juli weer een 'Dagje helpen in de wijngaard'.

We starten om 09.30 met koffie en wat lekkers. Dan gaan we aan de slag, om 12.30 uur staat er een lunch voor je klaar. Dan gaan we in de middag ook nog verder tot een uurtje of 16.00. We sluiten natuurlijk af met een wijntje van onze wijngaard.

Heb je zin om een dagje of een gedeelte daarvan te helpen, laat dat dan weten via info@thaborhoeve.nl of 06-12 81 08 05.

Misschien tot 15 juli!

Alvast bedankt! Groet, Pieter & Marrit