Dagbesteding Ontmoeting overgenomen door ‘Hof en Hiem’

Donderdagmiddag, 20 juni, vond de officiële overdracht plaats. Alle vrijwilligers die bij ‘Dagbesteding Ontmoeting’ werkzaam waren zullen hun werkzaamheden voortzetten bij de nieuwe werkgever, zodat er voor de cliënten weinig veranderingen zullen zijn.

‘Dagbesteding Ontmoeting’

‘Dagbesteding Ontmoeting’, is een kleinschalige dagbesteding voor nog thuiswonende ouderen die lijden aan Dementie (bijvoorbeeld Alzheimer). Er is ook ruimte voor mensen die in een sociaal isolement verkeren, de mensen moeten immers langer zelfstandig thuis wonen. De dagbesteding was aan De Strikel in Sneek.

De charme van deze dagbesteding is dat alle activiteiten in huiselijke sfeer plaatsvinden. Een gevarieerd programma, met veel aandacht voor geheugentraining, geestelijke ontspanning, creatief bezig zijn en beweging, waarbij gezelligheid centraal staat. Alle gasten worden met respect behandeld en er wordt een verantwoord activiteitenprogramma aangeboden, waardoor de mantelzorger met een gerust hart even de tijd voor zichzelf kan nemen. De groep bestaat maximaal uit 6 gasten.

Hilda Pruiksma begon tien jaar geleden met deze vorm van dagbesteding

“Ik wilde in de eerste plaats mensen helpen om de dag op een aangename manier door te komen en passende activiteiten aan te bieden. Altijd heb ik geprobeerd dat deze dementerende medemensen zo het gevoel kregen dat ze toch nog iets weten en kunnen. Volgens mij is dat in deze levensfase erg belangrijk. In de tweede plaats heeft de partner of mantelzorger de gelegenheid om de batterij weer even op te laden. Zo sneed het mes aan twee kanten”, weet Pruiksma. Daarbij was haar adagium ‘Ga je droom achterna’.

Naam blijft

En dat heeft Hilda gedaan met het realiseren van deze vorm van dagbesteding. De naam ‘Dagbesteding Ontmoeting’ gaat ook na de overname mee. De vlag werd om die reden donderdagmiddag dan ook overhandigd aan opvolgster Hendrika Timmerman. Hilda Pruiksma en directeur-bestuurder John van Arnhem van ‘Hof en Hiem’ ondertekende daarna het contract.

De reden van Hilda om na 10 jaar te stoppen met het aanbieden van Dagbesteding Ontmoeting is het volgend jaar bereiken van de 65-jarige leeftijd.