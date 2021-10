Dag voor Oorlogserfgoed bij Tresoar: Actie Niet Weggooien

In gesprek met deskundigen

Deskundigen van deze organisaties zijn aanwezig om met het publiek in gesprek te gaan over hun document of voorwerp en ze meer informatie te geven over de historische waarde ervan. Ook willen ze graag zoveel mogelijk van de eigenaar horen over het voorwerp/document. Van wie is het geweest? Wat is het verhaal erachter? Misschien komt het voorwerp of document in aanmerking voor opname in de collectie van een van de instellingen. Daarover gaan de deskundigen met de eigenaar in gesprek.

Niet per se inleveren

Het gaat dus niet alleen om het schenken van materiaal. Musea en archieven hanteren een verzamelbeleid en kunnen alleen voorwerpen en documenten bewaren die daar in passen. De dag is dan ook vooral bedoeld om mensen zich bewust te maken van de historische waarde van materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Als een voorwerp niet opgenomen wordt in de collectie van een van de deelnemende instellingen kunnen de deskundigen meedenken over een andere bestemming. Voor informatie over het verzamelbeleid van het Fries Verzetsmuseum zie website.

Vorige edities

Vorige edities van de Actie Niet Weggooien hebben bijzonder materiaal opgeleverd. Zo werd er bij de vorige editie de koffer met brieven van een gefusilleerde verzetsstrijder aan zijn geliefde ingebracht, en een horloge van een Nieuw-Zeelandse vlieger. Vanwege de coronapandemie is de actie de afgelopen anderhalf jaar niet georganiseerd.



Praktische informatie

Wat: Actie Niet Weggooien voor materiaal uit de Tweede Wereldoorlog

Waar: Gysbert Japicxzaal Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden

Wanneer: zaterdag 23 oktober, van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Vooraf aanmelden is niet nodig. Bij drukte wordt gebruik gemaakt van een volgnummersysteem.