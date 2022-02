Dag vol theater voor jongeren

Leeuwarden- Op zondag 27 februari kan iedereen van 13 tot 23 jaar die houdt van acteren terecht bij de Jongerentheaterdag in Leeuwarden. Tryater, Keunstwurk, Meeuw Jonge Theatermakers en Iepen Doek organiseren samen deze dag om jonge theaterliefhebbers kennis en ervaring te bieden. ‘s Middags is er een parallel programma voor jongerentheaterregisseurs. Beide groepen zijn op zaterdagavond al welkom bij de voorstelling No Guts, No Glory van Meeuw.

De zondag bestaat voor de jongeren uit een ochtend vol workshops en een middag waarin wordt toegewerkt naar een korte voorstelling of scène die voor elkaar wordt gespeeld. De theaterdocenten die de workshops verzorgen én die ‘s middags de groepjes begeleiden zijn Jeek ten Velden, Hali Neto, Theo Smedes, Laila el Bazi en Sarah van der Meere.

Theater maken is doen

Voor wie amateur-jongerentoneel regisseert is er op zondagmiddag 27 februari een apart programma. Tijdens deze Inspiratiemiddag staan uitwisseling en het opdoen van nieuwe kennis centraal. Theatermaker en -docent Wendy Viel begeleidt de middag. Zij zet de regisseurs ook zeker aan het werk, want theater maken is ook vooral doen.

Samen naar voorstelling

Op zaterdagavond 26 februari gaan de jongeren en de regisseurs als aftrap samen naar de voorstelling No Guts No Glory van Meeuw Jonge theatermakers. Deze voorstelling – gemaakt door Wendy Viel – geeft meteen een inkijkje in andere manieren van theater maken.

Zowel de voorstelling, Jongerentheaterdag als de Inspiratiemiddag vindt plaats bij Tryater. De kosten voor deelname aan de Jongerentheaterdag zijn € 25,-, die van de Inspiratiemiddag € 35,-. In beide gevallen zijn de voorstelling op zaterdagavond en de lunch op zondag inbegrepen. Meer informatie en reserveren kan via www.tryater.nl