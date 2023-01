BOLSWARD/SNEEK- Op woensdag 11 januari wordt in Cultuurhistorisch Centrum De Tiid in Bolsward de 4e Dag van de Elfstedentocht gevierd. Onder leiding van Sippy Tigchelaar wordt uniek beeldmateriaal getoond van vrouwen in de Elfstedentocht. Er zijn nog een paar plaatsen vrij! De eerste Dag van de Elfstedentocht werd in 2020 in het Fries Scheepvaart Museum gehouden en deze keer is het museum medeorganisator.

‘Op eigen houtje’

Marathonschaatser Jessica Merkens presenteert er haar boek ' Op eigen houtje - de ongelooflijke verhalen van vrouwen in de Elfstedentocht'.

Ook is er aandacht voor mensen die de Elfstedentocht niet alleen hebben geschaatst, maar ook op andere manieren hebben volbracht. Wandelend, fietsend, zwemmend of op de step - wat is nou moeilijker?

Kaarten om deze dag bij te wonen, kosten €5,- p.p. (incl. 1 consumptie) en zijn te bestellen via de website van De Tiid.

https://survey.sudwestfryslan.nl/dag-van-de-elfstedentocht/

In het Fries Scheepvaart Museum is het bord dat herinnert aan de Elfstedentocht op de schaats van 1912. In dat jaar was Jikke Gaastra de eerst aangekomen vrouw. Ze volbracht de tocht samen met haar broer Jelle. Op het bord staan Jikke en Jelle afgebeeld op het ijs bij de Prinsentuin in Leeuwarden. In de rand de wapens van de elf Friese steden.